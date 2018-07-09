В Турции из-за оползня сошел с рельс пассажирский поезд – погибли 24 человека, еще 318 пострадали

На севере Турции сошли с рельсов шесть вагонов пассажирского поезда, в результате чего погибли 24 человека.
Об этом сообщает русская служба Би-би-си.
Поезд следовал из города Капикуле на границе с Болгарией в Стамбул. По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.
Как передает телеканал NTV, из-за проливных дождей насыпь, на которой проложены железнодорожные пути, оказалась размыта.
По словам министра здравоохранения Ахмета Демирджана, в больницы доставлены 318 пассажиров, 124 из них находятся на стационарном лечении.
По предварительным данным, причиной схода с рельсов пассажирского состава стал проливной дождь, который размыл грунт под рельсами в районе Текирдаг.
В момент крушения в поезде находились 362 пассажира и 6 сотрудников железнодорожной службы.
Напомним, в Днепре из-за кражи болтов и креплений железной дороги сошел с рельс грузовой поезд.