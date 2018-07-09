В Турции из-за оползня сошел с рельс пассажирский поезд – погибли 24 человека, еще 318 пострадали

На севере Турции сошли с рельсов шесть вагонов пассажирского поезда, в результате чего погибли 24 человека.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Поезд следовал из города Капикуле на границе с Болгарией в Стамбул. По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.

Как передает телеканал NTV, из-за проливных дождей насыпь, на которой проложены железнодорожные пути, оказалась размыта.

По словам министра здравоохранения Ахмета Демирджана, в больницы доставлены 318 пассажиров, 124 из них находятся на стационарном лечении.

По предварительным данным, причиной схода с рельсов пассажирского состава стал проливной дождь, который размыл грунт под рельсами в районе Текирдаг.

В момент крушения в поезде находились 362 пассажира и 6 сотрудников железнодорожной службы.

Напомним, в Днепре из-за кражи болтов и креплений железной дороги сошел с рельс грузовой поезд.