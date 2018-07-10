Николаевец наводил порядок в подсобке и нашел ручную гранату

В Николаеве 9 июля мужчина во время уборки в хозяйственной постройке на территории частного домовладения наткнулся на ручную гранату.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Это происшествие случилось на улице Вокзальной в Корабельном районе. Прибывшие спасатели изъяли гранату и уничтожили ее путем контролируемого подрыва

А в селе Прибужаны Вознесенского района, на открытой территории местная жительница во время выпаса скота обнаружила минометную мину калибром 120 мм. Этот снаряд также изъяли и уничтожили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что возле остановки в селе под Николаевом прохожий нашел гранату.