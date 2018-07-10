В Николаеве полицейские на воде задержали херсонца, разыскиваемого за угон автомобиля

В Николаеве во вторник, 10 июля, полицейские задержали жителя Херсона, которого подозревают в угоне автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области.

Около 10:00 у дома № 12 по улице Даля сотрудники группы поддержки общественного порядка на воде и в воздухе ГУ НП в Николаевской области задержали 43-летнего жителя Херсонщины, которого разыскивали правоохранители соседней области.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц или повторно, или соединенное с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенное с проникновением в помещение либо иное хранилище или если они причинили значительный материальный ущерб потерпевшему»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Выяснилось, что 9 июля, он самовольно уехал из Херсона и исчез в неизвестном направлении.

На данный момент задержанный николаевскими полицейскими мужчина ожидает прибытия следственно-оперативной группы из Херсона, и будет взят под стражу и возвращен в соседнюю область.

Напомним, что 1 июля на Николаевщине сотрудники патрульной полиции задержали мужчину и пассажиров, которые ехали на угнанном автомобиле.