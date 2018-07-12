Возле Коблево поднялся столп огня и дыма – фермеры подожгли стерню на поле

В Николаевской области, поблизости от села Коблево 12 июля горит стерня на поле.

Об этом на своей странице в Facebook написала спикер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Иляна Пацюк.

«Подожгли сами же фермеры. На месте дежурит местная пожарная охрана и трактор. Когда же закончится это безобразие? Сколько бы ни говорили, писали, но воз и ныне там! А всё потому, что безнаказанность порождает вседозволенность», - написала она.

Напомним, что на Николаевщине установили пятый класс пожарной опасности.