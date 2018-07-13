В Николаеве и пригороде под колеса автомобилей попали две женщины

В поселке Полигон Витовского района Николаевщины водитель автомобиля «ВАЗ-2108» 12 июля сбила 71-летнюю пенсионерку, которая ехала на велосипеде.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пенсионерку сбили на улице Центральной – водитель, по предварительным данным, не справилась с управлением и наехала на женщину. Пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение.

А в Николаеве 11 июля около 23:40 на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Металлургов водитель автомобиля «Daewoo Sens» сбил 42-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую женщину также доставили в больницу. По обоим фактам начаты уголовные производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве столкнулись микроавтобус и мопед.