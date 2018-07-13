В Гостомеле глава партии УКРОП ударил женщину из-за просьбы взять собаку на поводок

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Руководитель партии УКРОП в Гостомеле Киевской области Николай Пасальский ударил женщину из-за просьбы взять собаку на поводок.

Об этом сообщила потерпевшая Татьяна Лавриненко в Facebook.

По ее словам, Пасальский выгуливал своего питбуля без поводка и намордника возле подъезда, где обычно много маленьких детей. Инцидент произошел 9 июля.

«Получив справедливое замечание-просьбу взять собаку на поводок (ведь это бойцовская порода, опасная очень и очень), я получила отборную порцию пятиэтажного мата с пристройками. А чуть позже последовал такой удар в голову, от которого я до сих пор не могу очухаться. Не постеснялся многочисленных камер наблюдения и свидетелей-соседей. Просто подошел и врубил своей рукой-кувалдой мне в голову. Разве же это шутка - здоровенный мужик-самбсит приложился со всей дури к хрупкой женщине», - написала Лавриненко.

Она также сообщила, что полиция Днепровского района Киева приняла заявление.

Киевская областная организация УКРОПа осудила такие действия Пасальского и рассмотрит вопрос о его исключении из партии, сообщается на сайте политсилы.

«Об этой возмутительной ситуации мы узнали из социальных сетей и сразу отреагировали, проведя служебное расследование. Подобные действия представителя нашей партии считаем недопустимыми и категорически осуждаем такое поведение. Просим прощения у потерпевшей Татьяны Лавриненко и обещаем, что в ближайшее время дадим надлежащую оценку действиям Николая Пасальского и рассмотрим вопрос об исключении его из партии с одновременной потерей партийных должностей. Также мы заинтересованы в немедленном расследовании со стороны правоохранительных органов и будем способствовать всем следственным действиям», - подчеркнул глава Киевской областной организации УКРОП, первый замглавы Киевского областного совета Владимир Майбоженко.

Напомним, на Черкасщине пьяный депутат от Радикальной партии избил супружескую пару, сделавшую ему замечание.

Роман Свиридов

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