Горели мусор и сухая трава: на Николаевщине за субботу зарегистрировано 17 пожаров

За минувшие сутки, 14 июля, на территории Николаевской области зарегистрировано 17 пожаров.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В подавляющем большинстве горели мусор и сухая трава на открытых территориях. Это произошло в Витовском, Николаевском, Баштанском, Веселиновском, Братском, Вознесенском районах области, городах Николаев, Вознесенск и Очаков, а также поселке городского типа Березнеговатое.

Общая площадь, которую прошел огонь, составила почти 29 гектар. Также зафиксировано два пожара на территории частных домовладений в Витовском и Березанском районе, где также горел сухостой на общей площади свыше 1000 квадратных метров.

«Благодаря своевременно принятым мерам в одном случае удалось уберечь от огня поле с подсолнечником и кукурузой, а в другом – спасено 150 ульев», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина выжигал сухую траву на территории своего дома - сгорели «Mazda» и хозпостройка.