На Николаевщине мужчина выжигал сухую траву на территории своего дома - сгорели «Mazda» и хозпостройка

Фото из интернета В среду, 4 июля в селе Новониколаевка Витовского района мужчина выжигал сухую траву на частной территории, не справился с огнем, и пламя перекинулось на автомобиль «Mazda» и хозяйственную постройку. В результате машина и постройка сгорели.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре на улице Шапаренко в службу спасения поступила в 12:34 от хозяина машины. На момент прибытия на место отделений 16-й Государственной пожарно-спасательной части и местной пожарной охраны «Первомайское» огнем была охвачена значительная площадь.

«Горел сухостой, пламя перекинулось на автомобиль «Mazda» и хозяйственную постройку и начало подходить к жилому дому и еще к одной постройке... Огонь вышел из-под контроля и когда добрался до автомобиля, «поджигатель» вызвал спасателей», - сказано в сообщении.

В итоге спасатели не допустили дальнейшего распространения пожара. В 13:10 пожар локализовали, в 14:20 ликвидировали на общей площади 2,5 гектара. К тушению привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.

Напомним, что в городе Вознесенске на Николаевщине 24 мая сгорел легковой автомобиль.