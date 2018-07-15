В Николаеве спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

В воскресенье, 15 июля в Корабельном районе Николаева горел жилой дом.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре дома на улице Балтийской в службу спасения поступила в 9:07. На место выехали отделения 5 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию установлено, что огнем охвачено значительную площадь. В ходе проведения разведки установлено, что в доме никого нет. Силами спасателей пожар удалось локализовать в 09:20 и полностью ликвидировать в 09:55 на площади 70 квадратных метров.

К тушению привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава. Дополнительно работали аварийные бригады города и правоохранительные органы. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что в понедельник, 9 июля в селе Новорусское Витовского района горел частный дом.