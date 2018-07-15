В Черниговском СИЗО осужденный покончил жизнь самоубийством перерезав себе шею

В Черниговском в одной из камер следственного изолятора СИЗО, 14 июля, обнаружили осужденного с порезами на шее.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Отмечается, что мужчину осудили на 14 лет лишения свободы и накануне этого его жена сообщила, что собирается подавать документы на развод. По причине этого он находился в подавленном состоянии.

«Установлено, что около 5:30 утра в камере Государственного учреждения «Черниговский следственный изолятор» обнаружен осужденный с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Медицинские работники, прибывшие по вызову в учреждение, констатировали смерть заключенного», - идется в сообщении.

Добавим, что в ходе расследования уголовного дела дадут оценку действиям персонала Черниговского СИЗО из-за суицида мужчины. В настоящее время в производствах назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия.

Под процессуальным руководством прокуратуры области осуществляется досудебное расследование по уголовным производствах, зарегистрированных 14.07.2018 по фактам части 1 статьи 120 Уголовного кодекса Украины («Доведение до самоубийства») и части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины («Пытки»).

Ранее сообщалось, что в 2018 году в украинских тюрьмах и СИЗО умерло почти 500 человек. Также напомним, что в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого. Также в Николаеве 30 июля в Больнице скорой медицинской помощи умер 46-летний подозреваемый в изнасиловании 15-летней девочки.