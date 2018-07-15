Из шахты в Луганской области освободили 90 горняков - шесть часов просидели под землей

В Луганской области 90 работников шахты «Тошковская» из-за обесточивания были заблокированы под землей почти на шесть часов.

Об этом сообщил представитель профсоюза горняков Николай Козачок, передает «Громадське».

По данным энергоснабжающей компании «Луганское энергетическое объединение», Тошковка оказалась обесточенной из-за грозы в воскресенье, 14 июля в 18:48.

«На тот момент в шахте находился вторая смена - 90 человек. Они начали работать в 14:00, и должны были закончить в 20:00, но из-за обесточивания остались под землей. Уже ночью свет дали, и в 1:10 ночи люди были на поверхности», - рассказал Козачок.

По его словам, в случае подобной аварии шахтеры прекращают работу и выходят из забоя на участок, где есть приток свежего воздуха. Также из шахты есть запасные выходы, но они в очень плохом состоянии, поэтому во время аварий шахтеры просто ждут, когда энергоснабжение восстановят, чтобы подняться на подъемнике.

По словам Казачка, это уже второй случай обесточивания шахты за это лето - в июне шахтеры тоже на несколько часов остались под землей без электричества.

Напомним, что в Луганской области на двух шахтах заблокировано 176 рабочих в результате обесточивания.