В Коблево мужчина после ссоры с сожительницей ушел и пропал без вести

Полиция разыскивает 47-летнего жителя Николаева Олега Викторовича Соловьева, который пропал без вести.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Еще 13 июля, около 12:00, отдыхая в зоне отдыха Коблево, после ссоры со своей сожительницей он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 175-177 см, лицо овальное, глаза светлые (голубые), волосы светлые короткие. Особые приметы: татуировка на левой руке у большого пальца – 5 точек, которые плохо видны и внешне похожи на сторону кубика игральной кости, с левой стороны на бедре у таза шрам размером 3 на 2 см. Был одет в черные шорты с белыми полосами, обут в резиновые шлепанцы. Носит серебряный перстень с черным камнем в виде квадрата.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Березанское отделение полиции по адресу: Березанка, улица Центральная, 43 или по телефонам: (05153) 2-13-67, (095) 435-92-09, (093) 885-74-37, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция разыскивает пропавшую без вести 13-летнюю девочку.