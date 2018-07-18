Полиция разыскивает двух пропавших без вести мужчин из Вознесенского района

Владимир Мякишев Вознесенский отдел полиции разыскивает пропавших без вести Владимира Мякишева и Николая Тарасова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В первом случае разыскивают 21-летнего Владимира Мякишева, который 15 июля ушел из дома селе Прибужаны и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, имеет дефект речи так, как является инвалидом второй группы с детства в связи с умственной отсталостью. Был одет в футболку синего цвета, спортивные шорты синего цвета и резиновые шлепанцы. Николай Тарасов

Во втором случае разыскивают 64-летнего Николая Тарасова, который 16 июня 2018 года уехал на заработки в Россию, в город Одинцово Московской области. Он потерял связь с родными и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие, отсутствуют три передних зуба, родимое пятно на шее.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемых и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Вознесенский отдел полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24 или телефонам (05134) 3-31-51 или 102.

Напомним, что ранее в Коблево мужчина после ссоры с сожительницей ушел и пропал без вести.