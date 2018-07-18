На трассе на Николаевщине столкнулись микроавтобус и грузовик - один из водителей госпитализирован

В среду, 18 июля, на автодороге «Ульяновка-Николаев» столкнулись микроавтобус Mercedes Benz Sprinter и грузовик MAN, в результате чего один из водителей был травмирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около в 14:27 возле поворота на село Кандыбино Новоодесского района прозишло дорожно-транспортное происшествие. 29-летний водитель микроавтобуса с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, его автомобиль получил механические повреждения.

По указанному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, ведется следствие.

Напомним, что на Николаевщине столкнулись легковой автомобиль и грузовик.