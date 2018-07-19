Спасатели показали съемку с дрона, как выглядят последствия масштабного пожара на полях

Спасатели показали, к каким последствиям привел пожар на открытой территории, который возник из-за поджога стерни на поле.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Напомним, что этот пожар случился на территории Коблевской объединенной территориальной общины Березанского района - горела так называемая Паничева балка вблизи села Тузлы, вдоль соленого озера.

Как рассказали местные жители, фермер подожгла стерню на скошенном поле. Направление и порывы ветра способствовали стремительному распространению пламени на лесополосу, кустарники, сухую траву и три скошенных поля. В общем пожар охватил площадь в 2,7 гектара.