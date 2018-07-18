В Николаевской области на трассе М-14 столкнулись военный грузовик и «Lanos»

В Николаевской области, на трассе М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» вечером 18 июля столкнулись военный грузовик и легковой автомобиль «Daewoo Lanos»

Об этом сообщается в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

ДТП случилось возле села Весняное. В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что по трассе ехала колонна военных автомобилей. Один из них двигался в крайней правой полосе, его водитель, не убедившись в безопасности маневра, повернул налево и врезался в «Lanos».

По предварительным данным, в ДТП никто не получил серьезных травм, ехавшие в «Lanos» люди получили ушибы. На месте работает патрульная полиция.

Напомним, что ранее на трассе на Николаевщине микроавтобус врезался в грузовик, который вез сено.