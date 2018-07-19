В Первомайске спасатели помогли медикам, взломав дверь квартиры, чтобы спасти человека, которому стало плохо

В Первомайске спасатели за сутки, 18 июля, дважды помогали людям открыть входные двери.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:55 медики сообщили в службу, что в квартире на улице Одесской находится молодой человек, который нуждается в помощи и не может самостоятельно открыть дверь. Прибывшие сотрудники 23 Государственной пожарно-спасательной части в присутствии полицейских открыли двери шанцевым инструментом.

Во втором случае, пожилая женщина оказалась закрытой на балконе одной из квартир жилого дома по улице Достоевского. Как выяснилось, в доме осталась без присмотра ее двухлетняя внучка. Спасатели с помощью трёхступенчатой лестницы, через окно попали в дом и впустили хозяйку.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске спасатели открыли неисправные двери квартиры, в которой мужчине стало плохо.