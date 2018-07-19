«Так поступил бы каждый»: На Херсонщине николаевец спас мальчика, которого уносило в море на матрасе

Сергей Пикус Между селами Приморское и Лазурное Херсонской области 27 июня мужчина спас мальчика, которого на матрасе начало уносить в море.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По словам Сергея Пикуса, он со своей семье каждый год приезжает в это место. В тот день неподалеку от них отдыхала компания взрослых с детьми.

- Судя по их языку, возможно, из Западной Украины. И вдруг, как-то мгновенно все «пролетело». Слышу женщина громко зовет на помощь и стремительно бежит по косе. На расстоянии примерно 300 метров от берега - мальчик на надувном матрасе, которого течением и ветром быстро уносит в море. Двое мужчин побежали быстро в воду, но оказавшись примерно по шею в воде, остановились, ведь как потом выяснилось - сами плохо плавают, - рассказал Сергей.

Мужчина забежал в воду, доплыл до мальчика и сказал, чтобы тот держался за матрас.

- Так спокойно, потихоньку и привлек матрас с ребенком до берега. Женщины - плачут, обнимают. Все взволнованы, а малый (на вид 11 лет) очень испуган, бледен. Говорю семье, чтобы дали ребенку успокоительное, потому что его аж трясет. Приятно, что навыки, которые я получил в спорте пригодились. А занимался я многоборьем много лет, боролся за МВД и плавал на различные дистанции. Кроме того работал в объектовой пожарной части на заводе «Океан», поэтому неоднократно тушил пожары, что в свою очередь также развивает психологические качества, мгновенную реакцию, выдержку, - отметил он.

В то же время Сергей говорит, что не считает свой поступок героическим. По его словам, так поступил бы каждый.

- Сделал то, что смог. А парню, к сожалению, не спросил, как его имя, дал совет, чтобы учился плавать, тогда на воде будешь чувствовать уверенно, - вспоминает Сергей о событиях того дня.

О произошедшем спасателям стало известно из средств массовой информации. Товарищ Сергея Пикуса видел как все происходило и рассказал о происшествии, которое произошло на Черном море.

«18 июля, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и представители ГП «Стивидорная компания« Ольвия» во главе с Русланом Олейником, руководителем предприятия (где работает человек) выразили благодарность Сергею Леонидовичу Пикусу, командиру отделения ведомственной пожарной охраны предприятия и наградили его ценными подарками», - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь коллектив ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области будет предлагать кандидатуру Сергея Пикуса к поощрению в рамках Всеукраинской акции «Герой - спасатель года».

Ранее сообщалось, что в Николаеве благодаря неравнодушным жителям спасли подростков, которых отнесло от берега реки на 300 метров.