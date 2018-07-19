В николаевском Железнодорожном поселке потушили пожар в заброшенном доме

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В Николаеве 19 июля потушили пожар неэксплуатируемого дома в Железнодорожном поселке.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На место выехали отделения 2-й и 3-й пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра. По прибытию спасатели установили, что огонь охватил почти все здание, рядом с очагом пожара расположены частные дома и несколько многоэтажек. Пожарные не допустили распространения огня на них. Пожар ликвидировали на площади 100 кв.м., его причина устанавливается.

Напомним, что ранее николаевские спасатели дважды за ночь тушили пожары в пятиэтажках.

Вадим Богданов

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