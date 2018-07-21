Полиция разыскивает 35-летнего николаевца, который ушел из дому и пропал без вести

Полиция разыскивает Безбородого Дмитрия Валерьевича, 17.04.1983 года рождения, который ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Мужчина 20 июля ушел из дома по адресу улица Архитектора Старова, 8а, после чего о его дальнейшем местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост около 180 см, волосы темные, короткие. Был одет в футболку синего цвета, синие рваные джинсы до колен, при себе имел сумку коричневого цвета.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить об этом в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 49-87-01; 49-87-02, +380633179992

Напомним, что полиция разыскивает двух пропавших без вести мужчин из Вознесенского района.