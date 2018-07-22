В ЮАР расстреляли автобус с таксистами – 11 погибших

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) вечером 21 июля злоумышленники из засады расстреляли микроавтобус с таксистами, которые возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги.

Об этом сообщает Reuters.

— Нападение произошло вчера около восьми вечера. Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга, - рассказал агентству представитель местных властей.

Кто расстрелял микроавтобус, пока не известно, однако сообщается, что такси-микроавтобусы — самый популярный вид транспорта в Южной Африке, и борьба за прибыльные маршруты часто приводит ко вражде.

Напомним, 24 июня, в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы. И уже произошел громкий инцидент. Полиция открыла огонь по автомобилю с бюллетенями.