В Иране произошло третье за сутки землетрясение – 25 человек ранены

Землетрясение мощностью в 5,9 баллов произошло на западе Ирана через несколько часов после двух толчков на юге страны.

Об этом сообщает Reuters.

Губернатор западной провинции Керманшах Хоушанг Базванд отметил, что погибших нет.

— По состоянию на сейчас мы имеем сообщение о 25 раненых, к счастью, без погибших, - заявил Керманшах Хоушанг Базванд.

Отмечается, что это третье за сутки землетрясение, которое всколыхнуло Иран. Предыдущие два произошли в провинции Хормозган на юге страны.

Иран, находящийся в зоне активных тектонических разломов, в последние годы столкнулся с несколькими разрушительными землетрясениями. В ноябре 2017 года землетрясение магнитудой 7 баллов в Керманшах убило по меньшей мере 620 человек.

Напомним, в Японии в понедельник, 18 июня, прошло землетрясение магнитудой 6,1.