Двое подростков из Николаевской области уехали отдохнуть в Одессу и пропали – полиция объявила их в розыск

19 июля двое подростков 17-и и 13-и лет из Николаевской области уехали в Одессу на отдых и до сегодняшнего дня их местонахождение неизвестно.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Арбузинское отделениее Братского отдела полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает Пославского Юрия Викторовича, 10 сентября 2004 года рождения и Огородника Дмитрия Васильевича 27 мая 2001 года рождения.

— Приметы: Пославский Юрий: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, - сказано в сообщении.

Напомним, полиция разыскивает Безбородого Дмитрия Валерьевича, 17.04.1983 года рождения, который ушел из дома и не вернулся.