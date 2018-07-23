На Запорожчине женщина пыталась спасти своих внуков, которые перевернулись на матрасе, и утонула

В воскресенье, 22 июля, в городе Бердянск Запорожской области утонула женщина, которая пыталась спасти своих внуков.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуация Украины в Запорожской области.

В акватории Азовского моря, в районе 3 дамбы на пляже АКЗ три мальчика 16, 9 и 7 лет купались на надувном матрасе. Около 13:00 из-за неблагоприятных погодных условий их начало относить и матрас перевернулся.

На помощь детям бросилась их бабушка и неравнодушные отдыхающие. Мальчиков удалось спасти, но женщина исчезла под водой. Через несколько минут её тело вынесло на берег. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что в Николаеве спасли 13-летнюю девочку, которая купалась и чуть не утонула.