На Львовщине старшина избил военнослужащего, который положил голову на парту во время занятия

Во Львовской области в воинской части А2943 старшина избил солдата за то, что тот положил голову на парту во время занятия.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на пресс-секретаря Нацполиции Львовщины Светлану Добровольскую.

В среду, 18 июля, медики сообщили в полицию, что к ним избитым доставили 28-летнего жителя Хмельницкой области, который проходит военную службу по контракту на Львовщине.

- Медики диагностировали у него тупую травму живота и разрыв селезенки. Сейчас открыто уголовное производство по части 4 статьи 426 - это превышение военным служебным лицом власти. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрошен потерпевший и опрашиваются очевидцы этого события, - рассказала Добровольская.

В то же время по информации издания Zaxid.net солдата избил старшина.

- Солдат Вячеслав Явный положил голову на парту во время занятия. Это спровоцировало нападение старшины Сергея Липянина, который в этот момент вошел в помещение. Старшина подошел к 27-летнему солдату и нанес ему удары в живот. В результате избиения Вячеслава Явного госпитализировали. В районной больнице Новояворовск пострадавшему удалили поврежденную селезенку, - рассказал военнослужащий 45-й отдельной артиллерийской бригады Николай Закордонец, сослуживец парня.

Факт избиения и удаления бойцу селезенки также подтвердили в военной прокуратуре Западного региона. В военной части ситуацию не комментируют. Пострадавший военнослужащий Вячеслав Явный родом из города Городок Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что два пьяных морпеха из 36-й бригады избили дежурного на волонтерском посту на николаевском вокзале.