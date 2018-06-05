Два пьяных морпеха из 36-й бригады избили дежурного на волонтерском посту на николаевском автовокзале

В понедельник вечером, 4 июня двое пьяных матросов - военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты избили 70-летнего дежурного Александра Перегончука на волонтерском посту при железнодорожном вокзале в Николаеве.

Данную информацию Преступности.НЕТ подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

Двое действующих военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты начали переворачивать стулья на территории автовокзала, в момент, когда дежурный волонтер начал препятствовать дебошу, они нанесли ему телесные повреждения. По предварительной информации, у мужчины рассечение губы, ему была оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работали сотрудники военной службы правопорядка, патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

Военнослужащие задержаны и переданы следователям ВСП. Правонарушение получит квалификацию после установления степени телесных повреждений.

При этом, на странице бригады в «Facebook» сообщается, что двое военных были вне службы, однако признают, что пьяными. По факту избиения начато служебное расследование. Информацию о нарушителях предоставили в военную службу правопорядка Николаева и полицию. Военных уволили.

«В рамках дисциплинарного воздействия командиром части на правонарушителей наложено взыскание «Освобождение от военной службы по служебному несоответствию», которое реализуется в ближайшее время. К сожалению, подобные случаи позорят и очерняют достижения остальных морпехов, которые с честью выполняют задачи по освобождению оккупированных территорий в составе ООС», — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что 10 мая в Николаеве задержали двоих военных. Один из них начал стрелять на территории автовокзала. При осмотре у него обнаружили пистолет, у второго задержанного – нож. Сообщалось, что стрелявший проходил службу в спецподразделении Нацгвардии в Харькове. При этом другой якобы недавно уволился с воинской службы. Однако В Нацгвардии заявили, что ни один из задержанных за стрельбу на николаевском автовокзале не проходит службу в ведомстве.