СМИ: Одна из основательниц FEMEN покончила с собой

Одна из основательниц движения FEMEN и художница Оксана Шачко покончила с собой в Париже.

Как сообщается в Telegram-канале Paris Burns, это произошло 23 июля в парижской квартире Шачко.

На Facebook-странице РФО "ОНА" сообщается, что другая основательница FEMEN Анна Гуцол подтвердила информацию. Предварительная версия – самоубийство.

Как сообщает Paris Burns, Оксана Шачко оставила записку на английском к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: «Вы все фейк».

— У Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья. За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной – отмечает знакомая Оксаны Шачко в сообщении.

Оксана Шачко основала движение FEMEN в 2008 году вместе с Анной Гуцол. Ее задерживали в Москве 4 марта 2012 года за обнажение до пояса на избирательном участке после того, как там проголосовал Владимир Путин. Позже ее вместе Ириной Фоминой и Анной Дедой депортировали в Украину.

В 2013 году Франция предоставила Оксане Шачко политическое убежище.

Напомним, в Киеве, 15 июня, во время выступления лидера фракции ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко, на сцену вышел мужчина, который поговорив с ней, начал раздеваться до пояса.