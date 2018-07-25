«Нашли в шести метрах от берега», - на Николаевщине мужчина утонул в пруду

На Николаевщине, во вторник, 24 июля, 31-летний мужчина решил искупаться и утонул.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщается, что 24 июля, около 16:30 на линию «101» поступило сообщение о том, что во время купания в пруде в селе Большая Анновка Новобугского района пропал молодой человек.

«Спасатели на надувной лодке обследовали акваторию и обнаружили тело погибшего на расстоянии шести метрах от берега», - сообщают в ГСЧС.

По словам его жены, семья с двумя детьми приехала с соседнего села на отдых. Глава пошел купаться и утонул.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине в понедельник, 23 июля, 16-летний парень с инвалидностью решил искупаться в речке и утонул. А утром 24 июля уже в Николаеве рыбак нашел тело еще одного утопленника.