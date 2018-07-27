Николаевец показал, как парижане смотрели финал чемпионата мира и праздновали победу своей сборной

Николаевец Андрей Грищук опубликовал фотографии, как парижане смотрели финал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Попал в Париж как раз в день игры сборной Франции с хорватами. Саму игру не увидел, а вот на зрителей насмотрелся. Судя по их бурной реакции, мне казалось, что счет к перерыву уже примерно 11-7», - написал Грищук на своей странице в «Facebook».

На фото болельщики смотрят футбол в фан-зоне, в кафе и ресторанах и просто радуются жизни.

Напомним, что финал чемпионата мира закончился в пользу французов со счетом 4:2.