В Николаеве после дождя затопило Лески – в огромной луже заглох автомобиль

Житель Николаева Андрей Кравцов заявил, что из-за забитых ливнёвок на улице Курортной двигатель его машины получил гидроудар.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня на улице Курортной, прямо напротив госпиталя, погиб смертью храбрых мой автомобиль. Это называется гидроудар. В и так не маленькой луже, которую сегодня очень активно показывают по соцсетям, встречный автомобиль нагнал мне на капот воды, машина проехала ещё пару метров, заглохла, и больше не завелась», - написал он.

Также он сказал, что проверил ливнёвки, которые оказались забитыми, а спустя время на место происшествия прибыли работники КП «ЭЛУ автодорог».

«Я не знаю, какая служба отвечает за эти ливневки, которые я проверил своими руками (да, они забиты), судя по появившимся только что работникам ЭЛУ, это их зона ответственности, но я знаю точно, что если теперь из-за чьей-то некачественной работы я не могу ездить на машине, то я буду ездить на шее виновных. Будьте уверены», - подчеркнул он.

Как передают Новости-Н, затопило все улицы, ведущие к микрорайону Намыв. Например, на улице Белой огромная лужа растянулась более чем на 200 метров.

Ранее сообщалось, что центр Николаева затопило после сильного дождя – ливневки опять «не справились» с потоками воды.