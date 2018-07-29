В Николаеве затопило жилой двор - спасатели откачали воду

В Николаеве спасатели откачали дождевую воду со двора частного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

28 июля в 20:35 в ГСЧС поступило сообщение о подтоплении двора жилого дома по улице Фонтанная Корабельного района Николаева.

Спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области использовали мотопомпу для откачки дождевой воды со двора и частного жилого дома.

Пожарно-спасательным отделением откачано 350 кубических метров воды.

Напомним, после дождя, в субботу, 28 июля, затопило торговый центр «Depo’t» в Корабельном районе Николаева.