Показатель значительно превысил прошлогоднюю статистику: с начала года в Украине на водоемах погибло 700 человек

С начала года на водоемах страны погибло 704 человека, из которых 70 детей.

Об этом сообщается на сайте Государственной Службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

При этом спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка.

Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - отметили в ГСЧС.

Только с начала июля на водоемах страны погибло 189 украинцев.

Напомним, с начала 2018 года в Николаевской области и городе в государственной службе по чрезвычайным ситуациями зарегистрировали 25 эпизодов утонувших в воде. Из них - трое детей.