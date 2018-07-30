В Очакове судно продолжает скидывать неизвестную жидкость в воду – экологов не пустили на борт

В Очакове судно Berill снова сбрасывает неизвестное вещество в районе Майского вблизи Очакова. Капитан судна заверил, что они проводят дноуглубительные работы и отказался пускать на борт экологов.

Об этом сообщает интернет-издание «Очаков.NET».

В видео, которое предоставили интернет-изданию в Государственной экологической инспекции Северо- Западного региона Черного моря видно, как судно в очередной раз сбрасывает в воду неизвестную жидкость. Представители экоинспекции подплыли к судну и попытались выяснить законность их действий.

Начальник поста экологического контроля Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря Андрей Карпенко попросил капитана судна Berill предоставить необходимые документы, подтверждающие законность их действий.

— Нам необходимо проверить законность вашего здесь нахождения и насколько ваш технологический процесс соответствует положенным нормативным документам, — сообщил Карпенко.

На что капитан Вячеслав Радьков сообщил, что они проводят дноуглубительные работы, и через грунтопровод выбрасывают смесь со дна (пульпу) обратно в воду. Кроме того, он отметил, что судно работает на ООО «Снабсудосервис». Вместе с тем представителей экоинспекции на судно так и не пустили.

— Я не могу понять этого вашего безумного интереса. Вы знаете, что это за вид судна? Вид судна навивается — земснаряд. Мы занимаемся дноуглубительными работами, точно так же как земснаряд «Кинбурн», — сказал капитан судна.

Андрей Карпенко, в свою очередь, попросил предоставить документы и спросил разрешения, можно ли подняться на борт, но капитан судна ему отказал.

— Мы можем подняться на борт?», — потребовал Карпенко. — Нет, - ответил Радьков. — Вы отказываетесь? – спросил Карпенко. — Я не имею права вас пустить, - ответил капитан судна. — Почему? Мы государственная служба, - отметил Карпенко. — Ну и что? – поинтересовался капитан судна.

В результате, сотрудники инспекции взяли пробы воды и уплыли.

Напомним, жители города Очаков в Николаевской области заявили, что в последнее время суда, проходящие в непосредственной близости от Очакова и Кинбурской косы, систематически сбрасывают в воду неизвестные вещества.