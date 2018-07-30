В Очакове судно продолжает скидывать неизвестную жидкость в воду – экологов не пустили на борт

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 307 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(184)   

В Очакове судно Berill снова сбрасывает неизвестное вещество в районе Майского вблизи Очакова. Капитан судна заверил, что они проводят дноуглубительные работы и отказался пускать на борт экологов.

Об этом сообщает интернет-издание «Очаков.NET».

В видео, которое  предоставили интернет-изданию в Государственной экологической инспекции Северо- Западного региона Черного моря видно, как судно в очередной раз сбрасывает в воду неизвестную жидкость. Представители экоинспекции  подплыли к судну и попытались выяснить законность их действий.

Начальник поста экологического контроля Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря Андрей Карпенко попросил капитана судна Berill предоставить необходимые документы, подтверждающие законность их действий.

— Нам необходимо проверить законность вашего здесь нахождения и насколько ваш технологический процесс соответствует положенным нормативным документам, — сообщил Карпенко.

На что капитан Вячеслав Радьков сообщил, что они проводят дноуглубительные работы, и через грунтопровод выбрасывают смесь со дна (пульпу) обратно в воду. Кроме того, он отметил, что судно работает на ООО «Снабсудосервис». Вместе с тем представителей экоинспекции на судно так и не пустили.

— Я не могу понять этого вашего безумного интереса. Вы знаете, что это за вид судна?  Вид судна навивается — земснаряд. Мы занимаемся дноуглубительными работами, точно так же как земснаряд «Кинбурн», — сказал капитан судна.

 Андрей Карпенко, в свою очередь, попросил предоставить документы и спросил разрешения, можно ли подняться на борт, но капитан судна ему отказал.

— Мы можем подняться на борт?», — потребовал Карпенко.

— Нет, - ответил Радьков.

— Вы отказываетесь? – спросил Карпенко.

— Я не имею права вас пустить, - ответил капитан судна.

— Почему? Мы государственная служба, - отметил Карпенко.

— Ну и что? – поинтересовался капитан судна.

В результате, сотрудники инспекции взяли пробы воды и уплыли.

Напомним, жители города Очаков в Николаевской области заявили, что в последнее время суда, проходящие в непосредственной близости от Очакова и Кинбурской косы, систематически сбрасывают в воду неизвестные вещества.

Юлия Акимова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия