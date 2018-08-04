В Николаеве спасатели ликвидировали пожар крыши жилого дома

В пятницу, 3 августа, в Николаеве спасатели тушили пожар крыши частного жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 14:16 в Службу спасения телефонный звонок о пожаре частного жилого дома на улице Кузнечной Заводского района. По прибытию пожарные 3-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС установили, что горит крыша здания на площади 15 квадратных метров.

«Спасателям удалось в кратчайшие сроки погасить пламя, тем самым спасти дом от уничтожения. В 14:27 пожар был локализован, в 14:40 - ликвидирован. По предварительным данным ее стало короткое замыкание электропроводки», – отметили в ГСЧС.

От ГСЧС привлекалось девять человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, что на набережной Коблево горело сразу несколько торговых павильонов. По словам очевидца происшествия, хозяева торговых точек предполагают, что возгорание сразу нескольких магазинов - это не совпадение, а целенаправленный поджог.