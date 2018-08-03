На Черниговщине перевернулся автобус с детьми, пострадали восемь человек

В Нежинском районе Черниговской области перевернулся микроавтобус с детьми и родителями, которые ехали на водный отдых. Пострадали 8 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговщины.

Авария произошла около 11:00. В результате ДТП госпитализировали четырех взрослых и четырех детей. Трое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии. Микроавтобус «Volkswagen» двигался из Киева в Конотоп Сумской области.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на трассе на Житомирщине столкнулись грузовик и «маршрутка» - погибли десять человек, еще десять госпитализированы.