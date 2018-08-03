В Симферополе протестуют против постройки нового района на месте поселения крымских татар - один из активистов поджег себя

В Симферополе в пятницу, 3 августа, активист «поляны протеста» «Стрелецкая» поджёг себя.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

На месте «поляны протеста» «Стрелецкая», где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на девять тысяч человек под названием «Крымская роза». Кроме жилых домов, планируют построить школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Сейчас там живут преимущественно репатрианты.

Жители накануне протестовали против строительства забора, а сегодня пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с властями.

Мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей, облил себя горючей жидкостью и поджег, однако присутствующие потушили загоревшуюся на нём одежду.

Ранее сообщалось, что под Симферополем мужчина зарезал крымскую татарку и ее восьмилетнего сына.