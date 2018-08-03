На Николаевщине полиция ищет 39-летнего дезертира

Березанское отделение Очаковского отдела полиции разыскивает 39-летнего военнослужащего Зиброва Алексея Сергеевича, жителя села Тузлы, по улице Школьной, 12.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина еще в 2017 году самовольно покинул территорию Мариупольского гарнизона и подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины «Дезертирство».

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Березанский отделения полиции по адресу: пгт. Березанка, улица Центральная, 43, или по телефонам (05153) 2-13-67 или 102.

Кроме того, на сайте Министерства внутренних дел Украины его, как лицо, скрывающееся от органов власти, объявили розыск в июле 2018 года.

Напомним, что в ночь на пятницу, 18 мая, вооруженный боец 137 отдельного батальона морской пехоты дезертировал из расположения воинской части и застрелился.