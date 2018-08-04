В Харьковской области мужчина снял на видео, как патрульный вымогает у него взятку

Скриншот В Чугуеве Харьковской области патрульный предложил водителю дать ему взятку в размере 10 тысяч гривен.

Видео на котором запечатлен их диалог на своем YouTube-канале опубликовал Александр Куницкий, передает Inforesist.

Видно, что водитель проходит тест на наличие алкоголя в крови и после того, как прибор показывает 0,27 промилле при допустимых 0,2, инспектор полиции Игорь Кравченко говорит, что ему грозит штраф в размере 47 тысяч гривен и лишение прав сроком на три года.

После этого, полицейский предлагает водителю решить вопрос за деньги. Сначала он называет сумму в размере 10 тысяч гривен, но после снижает её до 8 тысяч.

- Шесть я отдаю за то, чтобы меня не **али за прибор, почему я не составил материал. Две тысячи мы забираем с напарником, — сказал инспектор.

В ответ водитель говорит, что у него есть только 100 долларов и тысяча гривен, после чего полицейский соглашается на эту сумму.

Следователи прокуратуры области начали расследование факта вымогательства неправомерной выгоды за несоставление протокола и непривлечение к ответственности нетрезвого водителя.

- Мы все видели это видео. Уголовное производство зарегистрировано. Досудебное расследование проводят следователи прокуратуры Харьковской области. Все обстоятельства будут проверены следственным путем, - прокомментировал и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов.

Отмечается, что сейчас полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что николаевского патрульного за взятку в ₴10 тысяч наказали штрафом в три раза больше и запретом работать в полиции 3 года.