В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета – один пилот погиб

В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате происшествия погиб один из пилотов, а другой находится в коме.
Об этом сообщает «Agerpres».
Трагедия произошла во время тренировочных полетов в регионе Сучава. Самолеты столкнулись в воздухе.
Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второго пилота извлекли из кабины самолета, ему оказали первую помощь.
Пострадавшего пилота доставили в больницу на вертолете. Сейчас он находится в коме.
Оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.
Напомним, в Мексике разбился самолет с сотней пассажиров на борту, чудом никто не погиб.