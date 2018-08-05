В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета – один пилот погиб

В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате происшествия погиб один из пилотов, а другой находится в коме.

Об этом сообщает «Agerpres».

Трагедия произошла во время тренировочных полетов в регионе Сучава. Самолеты столкнулись в воздухе.

Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второго пилота извлекли из кабины самолета, ему оказали первую помощь.

Пострадавшего пилота доставили в больницу на вертолете. Сейчас он находится в коме.

Оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.

Напомним, в Мексике разбился самолет с сотней пассажиров на борту, чудом никто не погиб.