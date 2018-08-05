За сутки на Николаевщине спасатели восемь раз тушили пожары травы, кустарников и мусора

В субботу, 4 августа, на Николаевщине спасатели ликвидировали несколько пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели зафиксировали и ликвидировали восемь пожаров сухой травы, мусора и кустарников на открытых территориях. Случаи возникали в Николаевском, Витовском, Вознесенском, Первомайском, Очаковском районах и в Николаеве. В Вознесенске пламя с сухой травы перекинулось на расположенное рядом сооружение.

Всего во всех случаях огонь прошел более 16,8 га. По предварительным данным, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем со стороны населения.

«Соблюдайте правила пожарной безопасности во время посещения экосистем, избегайте разжигания костров, не оставляйте после себя окурки и непогашенные спички. Помните, для возникновения пожара достаточно лишь одной искры, а вот его последствия могут быть масштабными», - добавили в ведомстве.

Кроме того, в ГСЧС отметили, что по прогнозам синоптиков 5 августа на территории области будет 4 (высокий) класс пожарной опасности.

Напомним, что с начала 2018 года на открытых территориях Николаевской области зарегистрировали 729 пожаров общей площадью 540 гектар.