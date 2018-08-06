Спасатели Николаевщины ликвидировали пожар сеновала и не допустили возгорание жилого дома

Фото - иллюстрация Ночью 5 августа в селе Веселое Березнеговатского района Николаевской области спасатели тушили пожар сенника.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 00:45 поступило сообщение о пожаре сеновала на территории частного домовладения по улице Мира. На место вызова направлено отделение 9-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели установили, что горит сеновал, в котором хранится сено и солома.

«Принятыми мерами не допущено распространение огня на большую площадь и расположенный рядом жилой дом. В 1:44 пожар локализован и в 2:47 - ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Причина пожара устанавливается», – сообщили в Госслужбе.

От ГСЧС привлекалась одна единица пожарно-спасательной техники и четыре человека личного состава.

Напомним, что ранее на Николаевщине за один день загорелись сеновал и хозздание – спасатели потушили пожар.