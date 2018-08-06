«Надоело отдыхать»: Полицейские за сутки разыскали подростка, сбежавшего из детского лагеря в Рыбаковке к бабушке

Фото - иллюстрация На Николаевщине полицейские разыскали несовершеннолетнего парня, который сбежал из детского лагеря.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

3 августа в полицию Березанского района обратились работники детского оздоровительного лагеря, расположенного в селе Рыбаковка и сообщили, что 16-летний воспитанник школы-интерната, который находится у них на оздоровлении, самовольно покинул территорию учреждения.

В течение суток оперативники Березанского отделения Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области нашли «путешественника» в Кривоозерском районе и вернули в оздоровительный центр.

По словам несовершеннолетнего, ему надоело отдыхать, о чем он неоднократно сообщал воспитателям и администрации оздоровительного центра, поэтому и решил однажды покинуть территорию лагеря и отправиться к бабушке.

«С несовершеннолетним и администрацией детского учреждения отдыха полицейские провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения подростками, возможные опасные факторы, которые могут возникать, когда дети остаются без присмотра взрослых, а также о необходимости усиления контроля со стороны ответственных лиц», – отметили в полиции.

Напомним, что на Николаевщине полицейские разыскали пропавшую из студенческого общежития девушку – почти сутки была у подруги.