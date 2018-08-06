В Киеве столкнулись грузовик и «маршрутка» – пострадали несколько человек

В Киеве в понедельник, 6 августа, грузовик въехал в маршрутное такси, в результате дорожно-транспортного происшествия несколько человек доставлены в больницу.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что ДТП произошло на Житомирской трассе. Предварительно установлено, что грузовик «Mercedes» протаранил «маршрутку» «Рута» на развороте. В результате аварии снесено 30 метров отбойника.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка. На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции.

Напомним, что на трассе на Житомирщине столкнулись грузовик и «маршрутка» - погибли десять человек, еще десять госпитализированы.