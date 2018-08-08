Под Херсоном птицефабрика выгрузила отходы почти на километр – неприятный запах чувствуется в самом городе

Жители Херсона несколько дней страдают из-за ужасного запаха в городе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА Юрий Попутько.

Виновницой считают местную птицефабрику, которая несанкционированно выгружает необработанный куриный помет на открытый грунт. Как сообщил Попутько, 8 августа был осуществлен выезд на возможный источник вони в городе.

«Причиной неприятного запаха, по нашему мнению, являются несанкционированные места размещения куриного помета на территории Степановской и Зеленовской сельсоветов», - написал он.

По сведениям Попутько, речь идет о предприятии ПАО «Агрохолдинг Авангард», расположенном в селе Восточная.

«На месте было обнаружено машину, которая занималась выгрузкой помета на открытый грунт в необработанном состоянии. Сейчас ждем полицию», - отметил чиновник.

Фото со страницы в Facebook Юрия Попутько

В то же «Укринформ» со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации, отходы выгружены на площади длинною около километра.

«А ветер, дующий именно оттуда в направлении Херсона, приносит запах в город», – сообщает издание.

Напомним, что житель Центрального района Николаева разбросал в администрации мусор со стихийной свалки – Берёза говорит, что вопросы к возчику ТБО.