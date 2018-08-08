В Чернигове расстреляли семью аистов – выжившего птенца спасают местные жители

В Чернигове неизвестные расстреляли семью аистов, которая свила гнездо на электроопоре.

Об этом на своей странице в Facebook написала выпускающий редактор Медиакомпании «Информальянс».

«Местные жители рассказали, что нашли взрослую птицу убитой под столбом. Двое птенцов в это время кричали сверху в гнезде. Мертвого аиста люди похоронили на месте. Вторую взрослую птицу так и не нашли. Предполагают, что она также была ранена, но смогла улететь».

Также она добавила, что один из птенцов вскоре пропал.

«Осиротевшие птенцы провели сутки в гнезде, пока один из малышей не исчез. «Они так кричали, что кровь застывала в жилах», – рассказывает местный житель Александр. Теперь спасением птенца занимается вся община. Чтобы снять его из гнезда, расположенного на столбе с проводами под напряжением, жители Чернигова обратились к городским электросетям. А те, кто охотились на аистов, спокойно спят, им то детский крик ночью кровь не студит? Иногда люди - такие люди, что вроде и не люди совсем», - резюмировала Миллер.

Напомним, что в киевском метро произошел конфликт между женщиной, которая просила милостыню, и людьми, которые пытались забрать у нее котов. Во время инцидента женщина ухватилась зубами за лапу одного котенка.