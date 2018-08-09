Спасателям в Николаеве дважды пришлось открывать квартиры, в которых без присмотра оказались малолетние дети

За прошедшие сутки, 8 августа, спасатели Николаевщины дважды привлекались для оказания помощи гражданам в открывании входной двери в квартиры, где оставались без присмотра малолетние дети.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
В первом случае родители позвонили в Службу спасения и объяснили, что, выйдя из квартиры, забыли ключи от дверей и не в состоянии самостоятельно их открыть. А в квартире тем временем остается полуторагодовалый ребенок. Спасатели 4-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью лестницы попали в квартиру и открыли дверь изнутри.
В этот же день аналогичная ситуация произошла в другом районе города, где в квартире оставалась сама четырехлетний ребенок. На месте работал дежурный караул 5-й Государственной пожарно-спасательной части.
Напомним, ранее в Первомайске трехлетний ребенок закрыл мать на балконе. На помощь ей приехали спасатели.
Спасатели Николаевщины предупреждают:
- не оставляйте детей дошкольного возраста самих, даже на короткое время;
- сохраняйте спички в местах, недоступных для детей, а также научите ребенка, что огонь – это не игрушка, ведь он может нести опасность;
- запрещайте детям самостоятельно включать электронагревательные устройства и пользоваться газовыми приборами;
- учите детей обращаться за помощью в соответствующие органы и научите пользоваться телефоном для вызова экстренных служб 101, 102, 103, 104;
- не позволяйте выходить на балкон, открывать окна, а также выглядывать в открытое окно.