Спасателям в Николаеве дважды пришлось открывать квартиры, в которых без присмотра оказались малолетние дети

За прошедшие сутки, 8 августа, спасатели Николаевщины дважды привлекались для оказания помощи гражданам в открывании входной двери в квартиры, где оставались без присмотра малолетние дети.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В первом случае родители позвонили в Службу спасения и объяснили, что, выйдя из квартиры, забыли ключи от дверей и не в состоянии самостоятельно их открыть. А в квартире тем временем остается полуторагодовалый ребенок. Спасатели 4-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью лестницы попали в квартиру и открыли дверь изнутри.

В этот же день аналогичная ситуация произошла в другом районе города, где в квартире оставалась сама четырехлетний ребенок. На месте работал дежурный караул 5-й Государственной пожарно-спасательной части.

Напомним, ранее в Первомайске трехлетний ребенок закрыл мать на балконе. На помощь ей приехали спасатели.

Спасатели Николаевщины предупреждают: