В Николаеве из-за тройного ДТП затруднено движение на Намыв

В Николаеве в четверг, 9 августа, из-за дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомбилей и троллейбуса усложнено движение по улице Генерала Карпенка в направлении микрорайона Намыв.

Об этом сообщает «0512».

Все участники ДТП двигались попутно со стороны спорткомплекса «Надежда» в сторону Намыва. За остановкой 1-е КП из-за несоблюдения дистанции водитель «Nissan» столкнулся с «Hyundai».

Две легковушки попытался справа объехать водитель троллейбус, но он уперся кузовом в металлическое ограждение вдоль проезжей части.

В результате ДТП никто не пострадал, а транспортны средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, что в Ингульском районе вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая и «ВАЗ-2107» пострадал пассажир автомобиля.