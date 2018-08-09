На Днепропетровщине автобус столкнулся с легковушкой – пострадали 15 человек

В Днепропетровской области на автодороге Днепр-Мелитополь столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего пострадали 15 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Авария произошла возле поселка Первомайское Синельниковского района. Во время движения столкнулись автобус «Mercedes» и легковой автомобиль «Opel». В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Автомобиль перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадало 15 человек, из них 6 человек госпитализированы, 9 человек, которые получили легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.