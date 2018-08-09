«Мангал, ноутбук и нож»: у Луценко опубликовали некоторые запрещенные вещи из камеры «торнадовцев» в Лукьяновском СИЗО

В камере Лукьяновского СИЗО, где находились осужденные экс-участники расформированного подразделения «Торнадо» обнаружены запрещенные в пенитенциарной системе вещи.

Об этом написала в Твитере пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Лукьяновское СИЗО. Вещи, изъятые в камерах, где содержались «торнадовцы», - написала Сарган.

Напомним, 9 августа в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы «Торнадо» устроили бунт.

Как известно, в июне 2015 года были задержаны восемь бойцов «Торнадо», в том числе его командир Руслан Онищенко. Им предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей в зоне боевых действий в Луганской области, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. В 2016 году был задержан и заместитель командира Николай Цукур. В марте того же года Цукура арестовали и объединили его дело с делом ранее задержанных торнадовцев. Позже суд приговорил 8 «торнадовцев» к длительным срокам заключения.

Отметим, ранее в Сети опубликовали видео, как в Лукьяновском СИЗО с щедро накрытыми столами праздновали День рождения «смотрящего». Ранее ранее в сети было опубликовано фото главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова с сокамерниками в СИЗО. Среди них был и «смотрящий» Альберт Хусанолин.