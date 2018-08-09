В Одессе патрульные полицейские с погоней задержали «брата Путина»

Сотрудники патрульной полиции Одессы задержали нетрезвого водителя, совершившего ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) и пытавшегося скрыться от инспекторов.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Так, около 4 часов ночи правоохранители остановили на ул.Краснослободской автомобиль «Toyota», двигавшийся с нарушениями ПДД. При проверке документов инспекторы обратили внимание на то, что водитель имеет выраженные признаки наркотического опьянения. В ходе общения с полицейскими он неожиданно тронулся с места и стал убегать на своем автомобиле.

Патрульные начали преследование «Toyota», также передав ориентировки находящимся рядом экипажам. Правонарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и опасность для других участников движения.

Полицейские настигли «беглеца» и остановили его путем блокирования на ул.Успенской. От прохождения осмотра для определения состояния водитель отказался. Инспекторы составили на него ряд соответствующих административных материалов.

Отметим, что на видео, предоставленном патрульной полицией, зафиксировано, что водитель представился «Владиславом Владимировичем, братом Владимира Владимировича Путина». В ответ на предположение инспектора о том, что он находится под действием наркотических или медицинских препаратов, задержанный заявил: «Возможно».

Напомним, во Львове участник ДТП ранил ножом в живот патрульную – полиции пришлось стрелять.